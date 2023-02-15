طرابلس.. نهب حواسيب وسرقة وثائق وملفات سرية من هيئة مكافحة الفساد – صور

أعلنت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الاربعاء عن تعرض مقرها في طرابلس لعملية سلب و سرقة من قبل عدد منتحلى صفة مسؤولين بالهيئة .

وقالت الهيئة في بيان لها، أن العملية تضمنت السلب و النهب لأجهزة الحواسيب والمحتويات المكتبية و عدد من الوثائق السرية المحالة من فروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتى تختص بقضايا الفساد .

ودعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مجلس النواب ومجلس الدولة ومكتب النائب العام والجهات الأمنية المختصة النظر في هذه الجريمة الغير مسبوقة التي قام بها المفسدين والعابثين، بحسب البيان .

وأكد العاملين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن هذه الجريمة لن ترهبهم رغم محاولات منتحلى الصفة بشق الصف بين أبناء الوطن الواحد .

وأشار البيان الى أن هذه المحاولات لن تزيد إلا إصرار لكل فروع الهيئة لكشف جرائم الفساد والمفسدين.







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