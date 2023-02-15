باتيلي يواصل جولته الأوروبية لحشد دعم دولي موحد للانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

يواصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، جولته الأوروبية لحث المجتمع الدولي على توحيد كلمته بشأن دعم الانتخابات في ليبيا.

فبعد أن التقى باتيلي بمسؤولين بريطانيين وفرنسيين التقى اليوم الأربعاء في برلين مع مسؤولين ألمان.

وقال باتيلي، إنه أجرى اليوم في برلين مشاورات مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وأضاف، أنهم طالبوا المؤسسات الليبية بالتركيز على التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 2023، كما حثثنا المجتمع الدولي على توحيد كلمته في دعم تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات شرعية.

أجريت اليوم في برلين مشاورات مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك حول الوضع السياسي والأمني ​​في ليبيا. طالبنا المؤسسات الليبية بالتركيز على التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 2023. وحثثنا المجتمع الدولي على توحيد كلمته في دعم تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات شرعية. pic.twitter.com/NSMnoLze36 — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 15, 2023

والثلاثاء 14 فبراير الجاري، التقى باتيلي مع مسؤولين بريطانيين عن الملف الليبي. وذكر باتيلي إنهم وجهوا نداءً مشتركًا للجهات الفاعلة الليبية لتسريع الاستعدادات للانتخابات في عام 2023، ودعونا شركاء ليبيا للالتفاف حول العملية الانتخابية.

كما ألتقى باتيلي يوم الإثنين 13 فبراير الجاري، بوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا.

وناقش الجانبان آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وضرورة دعم عملية سياسية ليبية-ليبية وتسهل إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023.