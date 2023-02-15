بعد غرق سفينتهم.. فقدان 73 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن فقدان ما لا يقلّ عن 73 مهاجراً في البحر يرجّح أنهم لقوا حتفهم بعد غرق سفينتهم قبالة السواحل الليبيـة أمس الثلاثاء .

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان أن السفينة التي كانت تقلّ 80 مهاجرا غادرت سواحل منطقة قصر الأخيار في الـ 14 من فبراير متوجّهة إلى أوروبا .

وعثر الهلال الأحمر الليبي فرع الخُمس على 11 جثة بعد ورود بلاغ من جهاز مباحث الجوزات ومركز شرطة قصر الأخيار وبتعليمات من النيابة العامة توجّه فريق الطوارئ إلى عين المكان وقام بانتشال الجثث وتغليفها.

وأشار الى أن هناك 7 ناجين عادوا إلى الشواطئ الليبية في ظلّ ظروف صعبة للغاية يتلقّون العلاج في المستشفى .