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الأولمبياد الليبي الخاص في بنغازي يؤبن البطل الليبي العالمي الراحل علي المهدوي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

نظم، الأولمبياد الخاص الليبي في بنغازي، اليوم الأربعاء، لقاء تأبينيا للشاب البطل العالمي في الأولمبياد الخاص الدولي، الراحل علي فرج المهدوي، الذي توفي نهاية شهر يناير الماضي.

وأقيم التأبين في مركز إبداعات الطفل والإرشاد الأسري في حضور رئيس وأعضاء الأولمبياد الخاص الليبي ورئيس الاتحاد الفرعي لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة ومدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

كما حضر مدير عام مركز إبداعات الطفل والإرشاد الأسري ومدير مكتب النشاط المدرسي بقطاع التعليم بنغازي، إضافة إلى أسرة الراحل ولفيف من معلميه ومعلماته وأصدقاء ورياضيي ومدربي الأولمبياد الخاص الليبي بنغازي.

وألقيت كلمات التأبين التي أشادت بمسيرة وعطاء البطل الراحل وتميزه محليا وإقليميا ودوليا، ومساهماته، بحسب ما ذكر الأولمبياد الليبي الخاص.

وكان الراحل علي المهدوي قد حصد العديد من القلائد الذهبية في ألعاب الأولمبياد الخاص عالميا، حيث كان ممثلًا للأولمبياد الخاص الليبي في عدد من الألعاب الإقليمية والدولية.

 وفي ختام التأبين قدمت دروع التكريم والوفاء لأسرة المرحوم تقديرا لمسيرته الحافلة بالعطاء والنجاح والبطولات.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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