العريبي: “لجنة إعمار بنغازي” ستكمل صيانة مقر النواب بمجمع الدعوة الإسلامية

أجرى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي زيارة لمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

والتقى العريبي خلال الزيارة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور عبدالهادي الصغير ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل.

وتجوّل رئيس اللجنة رفقة رئيس ديوان المجلس داخل مقر مجلس النواب بمبنى مجمع الدعوة الإسلامية وذلك للاطلاع على أعمال الصيانة التي تمت به وأعمال الصيانة لعدد من الطوابق المتبقية.

وتعهد رئيس اللجنة بتعاون اللجنة في استكمال صيانة مقر مجلس النواب بمجمع الدعوة الإسلامية.