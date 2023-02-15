بن زايد يستقبل الدبيبة في أبوظبي ويؤكد على إجراء الانتخابات في ليبيا

العنوان – الإمارات

أكد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، على ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وشدد بن زايد خلال استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة زيادة آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والاستثمار بين البلدين.

واتفق الدبيبة وبن زايد خلال اللقاء في أبوظبي على فتح التأشيرات للمواطنين وعودة عمل السفارة الإماراتية من طرابلس.

وأوضح الدبيبة، جهود الحكومة لدعم العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة إجرائها وفق قاعدة دستورية عادلة وقوانين انتخابية نزيهة.

وأشار رئيس الحكومة إلى ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والعمل المشترك إضافة إلى أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها.