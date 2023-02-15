الأرصاد الجوية تتوقع أجواء باردة وموعد استقرار الاجواء – نشرة الامطار اليومية

قال المركز الوطني للارصاد في ليبيا، اليوم الاربعاء، تبقى درجات الحرارة منخفضة على معظم مناطق البلاد .

وتوقع المركز أن تسجل نهارا مابين (11-18)مْ وتنخفض اثناء الليل على المناطق الصحراوية والجبلية الى اقل من (05) درجات مئوية، مع ظهور ضباب على بعض مناطق الشمال آخر الليل وفي الصباح الباكر.

واشار المركز إلى احتمال سقوط امطار متفرقة هذا الليلة على بعض مناطق ساحل شمال ليبيا خاصة الشرق.

وتوقع المركز أن تستقر الأجواء تدريجيا من يوم الغد ويكون التحسن ملحوظ يومي الجمعة والسبت.

وفي السياق، سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية أعلى كمية أمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية في كلية الاداب والعلوم الابيار والتي بلغت 8.4 ملم ومطار بنينا 8 ملم.