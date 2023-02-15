مُقاتل يسرد لـ«أخبار ليبيا 24» أهم محطات الكتيبة 309 منذ انطلاق عملية الكرامة وحتى تحرير البلاد من قبضة داعش

أخبار ليبيا 24- خـاص

قصةٌ جديدة من قصص الإرهاب في ليبيا، يرويها فتح الله إبراهيم، أحد مقاتلي الكتيبة 309، الذي اختار أن يبتدئ حديثهُ بالتعريف بإنجازات الكتيبة 309، بدء من جُمعة الكرامة، حتى تحرير كامل التراب الليبي من قبضة الغرهاب.

ويسرد فتح الله أنشطة الكتيبة المتمثلة في تأمين وحماية المعسكرات، القتال في المحاور، الجولات الاستطلاعية، عمليات التحريّ والتقصّي وغيرها الكثير.

يبدأ فتح الله حديثه بالقول: لقد تم تشكيل مجموعة القتال في طبرق بتاريخ 7 مايو 2014.

حيث شاركت هذه المجموعة في جمعة الكرامة وداهمت مزرعة السحاتي، بالإضافة لمشاركتها في معركة العجاج

ويوم وفاة الشهيد عزمي البرغثي بمنطقة طريق سيدي فرج.

كما كُلفت الكتيبة بحماية وتأمين مطار بنينا، واستمرت الحماية 24 ساعة متواصلة.

إلى جانب ذاك..تم تكليف الكتيبة بفك حصارٍ على الصاعقة، حيثُ تحركت الكتيبة والتفت على منطقة النوافية وعكست الالتفاف المغاير على أنصار الشريعة وتمكنت من فك الحصار على قوات الصاعقة.

يواصل الحديث.. تم تكليف الكتيبة بعمليات مختلفة، واانطلقت من غرب منطقة بنينا، وتحديدًا منطقة الكاوة، واستمرت بالتقدم حتى وصلت إلى منطقة سيدي فرج وأنهت اشتباكاتها مع العدو بنجاح.

كما جرى تكليفها بمساندة السلاح الجوي، ومنطقة بوعطني وتقدمت من كوبري بنينا، ونشبت هنالك اشتباكات مباشرة بينها وبين العناصر الإرهابية، وتمكنت من تدمير سياراته.

كُلفت بعدة مهام في المنطقة الشرقية، وتحديدًا منطقة امساعد، حيثُ قامت بثلاث عمليات لتأمين وحماية الأسلحة والذخائر القادمة من جمهورية مصر العربية كدعم لعملية الكرامة، وأنجزت مهامها دون حدوث أي خروقات أمنية أو عسكرية.

يُكمل فتح الله حديثهُ.. للكتيبة عدة أنشطة في تنفيذ العمليات الاستطلاعية في عدد من المحاور، والمناطق المختلفة مثل المقزحة وسيدي فرج والنواقية

كما تمتلك الكتيبة مجموعة تحرّي أمنية لها الفضل بالحصول على المعلومات التي جرى تقديمها للعمليات الجوية التابعة لسلاح الجوّ الليبي، حيثُ نتج عنها دكّ وتدمير عدد من النقاط التي يتمركز بها داعش، مثل مطار تيكا، والشاحنة المحملة بالألغام، سيارات الإسعاف الملغمة، فضلاً عن عدة أرتال للعناصر الإرهابية.

وللكتيبة ربط مباشر وفعّال مع الزوارق البحرية في كل من سوسة وبنغاري، وقد نتج عن هذا الربط تقديم معلومات أسهمت في تدمير وقطع الطريق عن عدد من الجرفات التي تستخدمها العناصر الإرهابية.

وعن ترحيل الإرهابيين المصريين قال فتح الله..قامت كتيبة 309 بترحيل عدد من الإرهابيين الذين يحملون الجنسية المصرية من ليبيا إلى مصر عبر معبر امساعد، كما قامت الكتيبة بحماية وتأمين معسكر الرجمة منذ بدء المعركة وحتى هذه اللحظة.

على الرغم من شُح الامكانات، وقلة الأسلحة والدخائر، إلا أن الكتيبة استطاعت تصنيع واختراع الأسلحة والرشاشات، وتحويلها إلى سلاح ميداني فعال مثلما فعلت في المدفع «AK30 – المعروف بالجمل» إذ جرى تحويله إلى سلاح ميداني على متن شاحنة.

كما قامت هذه الكتيبة بتنفيذ مهمة كرسة والتي حملت اسم «الضرب في العُمق» حيثُ تحركت مجموعة قتالية تابعة الكتيبة من الرجمة حتى وصلت إلى عمق الأراضي التي يتمركز بها داعش، ولتظليل العدو، جرى نقل المقاتلين في زورق مطاطي عبر البحر وبمسافة 20 ميل، وجرى إنزالهم على اليابسة وقاموا بتنفيد مهمتهم بنجاح وتمكنوا من هزيمة العدو في عقر دارهِ، وقتل الجيش الوطني 5 إرهابيين، ومن ثمّ عادوا إلى دايرهم بنفس الطريقة.

يواصل فتح الله الحديث لوكالتنا.. إن كتيبة 309 تمتلكُ مجموعة تحريّ وتقصي واسعة النطاق، تمتد من مدينة درنة وبنغازي وتغطي المنطقة الشرقية بالكامل، وتستطيع بذلك تتبع العدو وتقصيّ تحركاتهم، ومعرفة مخابئهم وأسلحتهم وذخائرهم وحتى أعدادهم وأماكن تمركزهم، كما علمت الكتيبة مصادر دعم العناصر الإرهابية الخارجية والداخلية، واطلعت على سجونهم السرية.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من قصة المقاتل فتح الله إبراهيم، التي تحدث فيها عن أبرز المحطات التي شاركت فيها الكتيبة 309، وفي الجزء الثاني من القصة سنتعرفُ سويًا على بدايات إنطلاق عملية الكرامة، وكيف شارك فتح الله في محاور القتال.