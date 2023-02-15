ضبط سيارة كيا سيراتو يإحدى ضواحي طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء عن ضبط دوريات مكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص مركبة آلية نوع كيا سيراتو اللون أبيض مسروقة من إحدى ضواحي طرابلس منذ عام 2016.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فأن المركبة الآلية نوع كيا سيراتو اللون أبيض مسروقة من دائرة اختصاص مركز شرطة غوط الشعال بتاريخ 06-03-2016 ، والمبلغ عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية بموجب البرقية رقم 764.

وأشارت اداخلية الى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وسيتم إحالة المركبة للمركز المختص عقب انتهاء التحقيق.