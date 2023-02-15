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المجلس القومي للمرأة يكرم “النويري” لدعمه دور المرأة في المجتمع

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قدمت رئيس المكاتب والإدارات والفروع للمجلس القومي للمرأة الليبية فرع المنطقة الغربية “مفيدة خليل ” الشكر إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري كما قدمت درعاً تذكارياً تقديراً و تكريمًا له لدعمه للمجلس ولدور المرأة في المجتمع .

والتقى “النويري” بمقر ديوان مجلس النواب فرع طرابلس وبحضور عضو مجلس النواب “بالخير الشعاب ” رئيس المكاتب والإدارات والفروع للمجلس القومي للمرأة الليبية فرع المنطقة الغربية  ” مفيدة خليل ” وعدد من مدراء الإدارات التابعة لها ،

وبارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب تأسيس المجلس القومي للمرأة الليبية وأبدى استعداده لدعم المجلس القومي لخدمة المرأة الليبية.

 

#المتحدث_الرسمي_باسم_مجلس_النواب_الليبي

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صحيفة الساعة 24

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