زلزال بقوة 6,1 درجات على مقياس ريختر يضرب دولة جديدة

تعرضت جمهورية الفلبين، اليوم الاربعاء لزلزال بقوة 6,1 درجات على مقياس ريختر دون وقوع أي أضرار أو ضحايا حتى الان.

ورصدت عدد من مراكز رصد الزلازل والبراكين ، هزة أرضية بقوة 6,1 درجات على مقياس ريختر جزيرة سامار الفلبينية .

وفي السياق، لم يتم الإعلان حتى الان عن الأضرار التي خلفها الزلزال في الأراضي الفلبينية كما لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

وأعلن المركز الألماني لبحوث علوم الأرض في بيان له أن الزلزال ضرب جزيرة سامار الفلبينية على عمق 10 كيلو مترات، شرق إقليم بيكو كما أوضح المركز الأمريكي لرصد الزلازل أن هزة بقوة 6,1 درجات ضربت وسط الفلبين ليل الأربعاء الخميس .