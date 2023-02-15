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الدبيبة من الإمارات: نريد إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية عادلة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بقصر الشاطئ في أبو ظبي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان عبر “فيسبوك” إن بن زايد أكد على ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وزيادة آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والاستثمار بين البلدين.

وبحسب البيان أوضح الدبيبة، جهود الحكومة لدعم العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة إجرائها وفق قاعدة دستورية عادلة وقوانين انتخابية نزيهة.

وأشار الدبيبة إلى ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، واتفق الطرفان خلال اللقاء على تسيير رحلات جوية بين البلدين، وفتح التأشيرات للمواطنين وعودة عمل السفارة الإماراتية من طرابلس.

 

 

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صحيفة الساعة 24

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