بليحق: النواب أحال التعديل الدستوري الثالث عشر إلى مجلس الدولة

العنوان – بنغازي

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الأربعاء، إحالة المجلس مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح بليحق، أن مجلس النواب أحال المشروع إلى المجلس الأعلى للدولة عقب مداولته وإقراره من قبل مجلس النواب.

وأشار المتحدث الرسمي باسم النواب إلى أن دور المجلس الأعلى للدولة الآن الاطلاع على المشروع وإبداء الرأي وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

وأقر مجلس النواب الأيام الماضية التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين، وفق ما أعلن المتحدث باسم المجلس.

وقال عبدالله بليحق، إن المجلس أقر التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين.

وهذا التعديل هو أساس للقاعدة الدستورية للانتخابات.

جرى ذلك خلال أعمال الجلسة المغلقة في بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري.

وفي جلسة الإثنين، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن مقترح لإجراء الانتخابات عبر تعديل “الإعلان الدستوري”.

وقال عقيلة، “تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل ونتمنى تأييدهم”.