الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تُعلن التعرف على هوية (9) جثث مجهولة عن طريق الحمض النووي

طرابلس 15 فبراير 2023 (وال)- أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التعرف على هوية (9) جثث مجهولة عن طريق الحمض النووي.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على فيسبوك أن اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، اجتمعت برئاسة رئيس الهيئة كمال السيوي، وراجعت النتائج المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق من إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

وأضافت الهيئة أن عدد الحالات التي تم التعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وصلت إلى 220 حالة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام. (وال)

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