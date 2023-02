“افتتاح شركة غامضة تتبع الليبية للاستثمار بلندن”.. موقع فرنسي يؤكد والمؤسسة تنفي للأحرار

قال موقع “أفريكا إنتيليجنس” الاستخباراتي الفرنسي إن المؤسسة الليبية للاستثمار، افتتحت بشكل وصفه بالسري والغامض شركة تابعة لها في لندن في يوم 16 يناير الماضي وهو ما نفته المؤسسة في تصريح خاص لليبيا الأحرار.

وجاء في الموقع الفرنسي الاستخباراتي أنه جرى وضع النظام الأساسي للشركة المسجلة باسم الليبية للاستثمار الأجنبي، على يد شخص يدعى “مارك هاندلي” من شركة المحاماة الأمريكية “كيرتيس، ماليت-بريفوست، وكولت-وموسلي إل إل بي”.

في المقابل نفى المستشار الإعلامي لليبية للاستثمار “لؤي القريو” لليبيا الأحرار، افتتاحهم شركة جديدة باسم المؤسسة الليبية للاستثمار الأجنبي في لندن كما ورد عن الموقع الفرنسي، موضحا أنها “شركة قائمة منذ بداية إنشاء المؤسسة”.

وفي حين يكتب الموقع أن مسؤولي هيئة الاستثمار الليبي لم يعلقوا على الهدف من إنشاء الشركة الفرعية أو هوية مديريها، يقول القريو لليبيا الأحرار إن نشاط تلك الشركة مجمد حاليا، بحسب وصفه.

المصدر: أفريكا إنتلجنس + ليبيا الأحرار

