إعادة تنظيم إدارة البحث الجنائي تحت مسمى جهاز بذمة مالية مستقلة

أخبار ليبيا 24

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بإلغاء إدارة البحث الجنائي وإعادة تنظيمها تحت مسمى جهاز البحث الجنائي. وبموجب أحكام القرار؛ فإن الجهاز يتمتع بذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة ويتبع وزارة الداخلية مباشرة، ويكون مقره مدينة بنغازي.

ويجوز أن يكون للجهاز فروع أو مكاتب يصدر بها قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز.

*الاختصاصات

وتسند للجهاز -مع عدم الإخلال باختصاصات المقررة لجهاز المباحث الجنائية- اختصاصات أعمال البحث والتحري وجمع والاستدلال في الجرائم الجنائية الخطيرة، والجرائم المجهولة الفاعل والبحث عن المفقودين والجثث المجهولة.

كما تستند له مكافحة كافة الظواهر الإجرامية التي تشكل خطرا أو تضر بصالح المجتمع أو الدولة.

ومن اختصاصات الجهاز اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة بشأن التحري ومتابعة الجرائم التي تمس باقتصاد الدولة والجرائم الالكترونية بتنسيق مع جهات الاختصاص.

وتشمل الاختصاصات مكافحة الجرائم الجنائية، التي تمس بأمن الدولة كالجرائم المنظمة والتشكيلات العصابية التي تمتمهن الجريمة، إضافة إلى مكافحة الجرائم المخلة بالنظام والأمن العام والآداب العامة.

كما تشمل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما يخص أعمال الأدلة والمعامل الجنائية والخبرة القضائية، بما يضمن عدم ضياع الأدلة والقرائن وإهدار قيمتها في إثبات وإنجاز الإحصاء والتسجيل الجنائي.

ويتولى جهاز البحث الجنائي مهمة تقديم الدعم اللازم لأقسام البحث الجنائي بمديريات الأمن بالمناطق والجهات الأمنية الأخرى عند الضرورة وفقا لضوابط والقوانين المعمول بها.

كما يتولى، إعداد وتنفيذ الخطط الامنية العامة لمكافحة الجرائم بالتنسيق مع مكافحة غرف العمليات الأمنية، وتنمية وتطوير العمل التخصصي في مجال البحث الجنائي وإجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال البحث الجنائي.

ومن بين الاختصاصات، تفكيك المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة وإعدام مخلفات الحرب الغير متفجرة التي يتم اكتشافها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

ويختص الجهاز، بإعداد التعليمات والارشادات والأوامر المتعلقة بنشاط العمل الجنائي وفقا للقانون الإجراءات الجنائية و تعميمها على فروع ومكاتب الجهاز.

كما يختص، بضمان الاستعداد المستمر والفاعلية الخاصة لأفراد البحث الجنائي بهدف المساهمة الفعالة في الحفاظ على الأمن والنظام والقيام بتعقب وضبط المجرمين.

من بين الاختصاصات أيضا، اقتراح المستجدات في مجال العلوم المتخصصة وتطبيقها في اعمال البحث الجنائي و الارتقاء بمستوى العلمي والفني، وتحليل الجرائم وابراز أهم المؤشرات والظواهر الكامنة ورائها.

كما يختص بتوفير الأجهزة والمختبرات اللازمة لتلبية متطلبات عمل البحث الجنائي، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لرفع فاعلية وجاهزية العاملين بالجهاز في مجال البحث الجنائي.

وللجهاز، المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات وورش العمل المحلية والعربية والدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم للاستفادة من تطوير الخبرات وإمكانياتها وفق الضوابط المقررة بذلك.

*ميزانية مستقلة

يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في النظام المالي للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وتكون الموارد المالية للجهاز ما يخصص له في ميزانية العامة وأية موارد أخرى يرخص له بالحصل عليها. وتخضع للفحص والمراجعة من قبل ديوان المحاسبة وفقا للتشريعات النافذة.

وتؤول لجهاز البحث الجنائي كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت بالإدارة العامة للبحث الجنائي وضم كافة منتسبيها بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية وقت صدور القرار.