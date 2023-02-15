باتيلي: طالبنا المجتمع الدولي بتوحيد كلمته لدعم تطلعات الشعب الليبي

أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي اليوم في برلين مشاورات مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك حول الوضع السياسي والأمني ​​في ليبيا.

وذكر “باتيلي”، في تغريدة له عبر تويتر، طالبنا المؤسسات الليبية بالتركيز على التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 2023. وحثثنا المجتمع الدولي على توحيد كلمته في دعم تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات شرعية.

وأضاف التقيتُ أمس، الثلاثاء 14 فبراير، بمسؤولين بريطانيين عن الملف الليبي، ووجهنا نداءً مشتركًا للجهات الفاعلة الليبية لتسريع الاستعدادات للانتخابات في عام 2023 ودعونا شركاء ليبيا للالتفاف حول العملية الانتخابية.