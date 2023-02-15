الصغير: بنغازي مسقط رأس المنقوش أولى بإعادة الإعمار من تركيا

العنوان – بنغازي

انتقد، وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة سابقًا حسن الصغير، إعلان وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش منح تركيا 50 مليون دولار مساعدات عقب الزلزال الذي ضربها.

واعتبر الصغير – بحسب صحيفة الشرق الأوسط – أن التمويل عبارة عن مساعدة لحملة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الانتخابية، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة وعدت بأكثر من نصف مليار دولار خلال ستة أشهر من الآن.

وقال الصغير، “مدينة بنغازي، التي هي مسقط رأس المنقوش أولى بإعادة الإعمار، وأكرر ما يجري هو تمويل لحملة إردوغان من أموال أجنبية غير مدرجة بالموازنة التركية، ولا تخضع لذات الرقابة المحاسبية التركية”.

وأكد الصغير، أن تركيا نفسها لم تدع الدول رسميا للمشاركة في إعادة إعمار ما دمره الزلزال لقدرة خزانتها على تمويل هذه الأعمال.

وكانت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، قالت أمس الثلاثاء، إن حكومة الوحدة ستقدم الأيام القادمة 50 مليون دولار كدفعة أولى للحكومة التركية للمساهمة في إعادة الإعمار الولايات المتضررة في تركيا من جراء الزلازل.

وأضافت، المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيرها التركي، شاووش أوغلو، إن تركيا ساعدت ليبيا في كثير من المواقف وحان الوقت لنساعد بعضنا البعض في الأوقات الصعبة.

وأكدت المنقوش، على دعم حكومة الوحدة الكامل للحكومة التركية معنويا وماديا. وقالت، “فخورون بفريقنا الذي أتى للمساعدة في عمليات الإنقاذ”.