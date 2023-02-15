المنقوش ووزير خارجية الجزائر يُجددان حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا العربية والأفريقية

أديس آبابا 15 فبراير 2023 (وال)- جدّد وزير خارجية الجزائر رمضان لعمامرة، دعم ومساندة بلاده لليبيا ولحكومة الوحدة في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة العادية الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، بحسب من نشرته وزارة الخارجية عبر مكتبها الإعلامي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ حيت أكدا حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف الملفات وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بدعم ملف العمل العربي المشترك. (وال)

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