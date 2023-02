“المنقوش” تمثل ليبيا بالاتحاد الإفريقي ورئيسه يحتفي بالمشاركة

مثلت وزير خارجية حكومة الوحدة الوطنية؛ ليبيا في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بدورته الثانية والأربعين بالعاصمة أديس أبابا.

ووصفت المنقوش توقيت المشاركة بالمهم لليبيين الذين قالت إنهم يقدرون موقف الاتحاد الداعم لاستقرار ليبيا.

وأضافت الوزيرة أن ليبيا استعادت حضورها بكافة المناقشات المتعلقة بقضايا الصحة والاقتصاد والسلام وباقي المجالات الحيوية لشعوب القارة.

عودة للأسرة الإفريقية

وعلق لاحقا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في لقائه بالمنقوش بمقر المنظمة بأديس بابا، على مشاركتها بالاجتماعات، قائلا إن له أثر رمزي يعبر عن رغبة الليبيين في تدبر شؤونهم وإن المنظمة ترحب بعودة ليبيا إلى أسرتها الإفريقية وأن تكون مستقرة.

جيران القارة والحدود

وجمعت الاجتماعات على هامش أعمال الدورة العادية الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنقوش مع نظيرها التونسي “نبيل عمار”، وتناول الطرفان أبرز مستجدات الساحة الإقليمية والدولية وأهم الملفات والقضايا التي ستتناولها الدورة العادية، وسبل دعم دور الاتحاد الإفريقي في ليبيا، وفق الوزارة.

العلاقات المغاربية حاضرة

وشملت اجتماعات المنقوش على هامش مشاركتها في أعمال الدورة العادية نظيرها الجزائري “رمطان لعمامرة” وتناول الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب الوزارة.

