ضبط سيارة هونداي سوناتا في طرابلس

أفادت وزارة الداخلية، الاربعاء عن تمكن دوريات مكتب مباحث المرور من ضبط سيارة هونداي سوناتا مسروقة بحي الأندلس في طرابلس .

وبحسب بيان للداخلية، تمكنت بتاريخ الثلاثاء 14 فبراير، دوريات مكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص من ضبط، سيارة نوع هونداي سوناتا اللون أبيض مسروقة من دائرة اختصاص مركز شرطة حي الأندلس ومبلغ عنها بموجب البرقية رقم 5012 الصادرة عن غرفة العمليات الرئيسية وعند ضبط المركبة وجد عليها لوحات معدنية أخرى بينما رقم اللوحة الحقيقي للمركبة هو 777038 -5.

واتخذت الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وتم إحالة المركبة لمركز الشرطة المختص.