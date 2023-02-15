رئاسة الأركان العامة تناقش مسودة قانون الخصومات التقاعدية لمنتسبي القوات المسلحة

أخبار ليبيا 24

نوقشت، بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة، مسودة القانون الخاص بالخصومات التقاعدية لمنتسبي القوات المسلحة الليبية.

جرى ذلك، خلال اجتماع عقد بمقر رئاسة الأركان في الرجمة، برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

وفقًا للمكتب الإعلامي لرئاسة الأركان، فقد كان من أهم بنود جدول أعمال الاجتماع، مناقشة المسودة القانونية، بشأن دفع نسبة الخصومات التقاعدية المترتبة على وزارة المالية.

كما تمت مناقشة الخصومات التقاعدية بناء على القرار رقم 441 لسنة 2014م والخاص بمرتبات القوات المسلحة، إضافة إلى مناقشة آليات إحالة الخصومات التقاعدية بين إدارة الحسابات العسكرية وإدارة التقاعد العسكري.

وخلال الاجتماع تمت متابعة إجراءات منتسبي القوات المسلحة المتعلقة بحقوقهم التقاعدية، وتذليل كل الصعوبات أمام الإدارات المختصة لتحقيق ذلك.