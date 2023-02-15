مجلس الشيوخ.. العضوية والاختصاصات وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر

العنوان

يتألف مجلس الشيوخ، وفقا لمشروع التعديل الدستوري الثالث عشر، من تسعون عضوا ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر عن طريق الانتخاب الفردي، على ألا يقل عمر الناخب عن ثمانية عشرة سنة ميلادية.

ووفقًا للمشروع، فإن المقاعد توزع بالتساوي -ثلاثون عضوًا- بين المناطق الانتخابية الثلاث (طرابلس- برقة -فزان)، على أن يشمل ذلك ضمان تمثيل المرأة بنسبة يحددها القانون، وكذلك المكونات الثقافية واللغوية بواقع عضوين عن كل مكون.

ويراعي في ذلك التوزيع الجغرافي للمقاعد داخل كل منطقة انتخابية؛ وذلك كله وفق ما يحدده القانون.

عضوية مجلس الشيوخ وانعقاد جلساته

ويشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس.

وبحسب المشروع؛ فإن جلسات المجلس لا تعد صحيحة؛ إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين، وتتخذ قراراته بذات الأغلبية.

اختصاصات المجلس

ويتولى مجلس الشيوخ مراجعة مشاريع القوانين التي يتوجب إحالتها عليه من مجلس النواب؛ لإقرارها أو التعديل فيها، ووجب عليه الرد من تاريخ الإحالة خلال ستين يوماً، وإلا اعتبرت القوانين نافذة بمجرد إقرارها من مجلس النواب.

والمواضيع هي، مقترحات تعديل الإعلان الدستوري و الحكم المحلي، والثروات الطبيعية والبيئة، و المصادقة على الاتفاقيات.

ولمجلس الشيوخ الاستيضاح من الجهات المختصة بشأن أي موضوع يدخل في اختصاصه.

ويتولى مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشأن وظائف، رئيس وأعضاء المحكمة العليا، ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة (ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد المفوضية العليا للانتخابات).

كما يتولى المصادقة على وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه.

ويكون ذلك وفق معايير الاستحقاق والجدارة؛ لتحقيق المصالح العليا للدولة خلال المدة، والشروط التي يحددها القانون، ويصدر رئيس الدولة قرارا بتسميتهم.