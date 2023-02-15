المستشار عقيلة صالح يستقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية في القبة

القبة 15 نوفبر 2023 (وال) ـ استقبل اليوم الأربعاء 15/2/2023م المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بمكتبه بمدينة القبة الأستاذ عبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية .

حيث قام السيد رئيس الهيئة خلال اللقاء بتسليم التقرير السنوي للهيئة لسنة 2021م للسيد رئيس مجلس النواب.

وأكد السيد رئيس الهيئة بأن هذا التقرير وغيره من التقارير، هو نتاج جهد كافة العاملين باللهيئة، ولقد تم فيه متابعة الحكومة وكافة الجهات التابعة لها، وتم تسجيل العديد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراء، القانوني حيالها.

وقدم السيد رئيس مجلس النواب الشكر للسيد رئيس الهيئة وكافة العاملين باللهيئة على هذا الجهد.

وأوضح بأن هيئة الرقابة الإدارية ورئيسها هم من الجهات المهمة التي يعتمد عليها المجلس وهي صمام أمان، وسوف نسعى لتأكيد دور الهيئة في مكافحة الفساد.(وال ـ القبة)

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