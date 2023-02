اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ورئيس الإمارات “محمد بن زايد” على تسيير رحلات جوية بين البلدين، وفتح باب التأشيرات لليبيين وعودة عمل السفارة الإماراتية، بحسب منصة حكومتنا.

وأكد الدبيبة خلال لقائه بن زايد على ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.

وأشار الدبيبة إلى جهود الحكومة لدعم العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة إجراءها وفق قاعدة دستورية عادلة وقوانين انتخابية نزيهة.

من جانبه أكد بن زايد على ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وزيادة آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والاستثمار بين البلدين.

وكان الدبيبة وبن زايد قد بحثا أهمية دعم الجهود والمبادرات التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وتضمين مسار التنمية والازدهار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + وكالة الأنباء الإماراتية

The post “فتح باب التأشيرات وعودة السفارة لطرابلس”.. أبرز نتائج لقاء “الدبيبة” و”بن زايد” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار