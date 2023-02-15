لجنة احتفالات 17 فبراير تطلق حملة تبرعات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

أخبار ليبيا 24

أطلقت اللجنة العليا لاحتفالات ثورة 17 فبراير في طرابلس التابعة لحكومة الوحدة، حملة شعبية لجمع التبرعات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

جاء ذلك وفق ما أعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة طرابلس.

وقال متحدث باسم اللجنة، إن الحملة ترعاها حكومة الوحدة وستكون عبر عدة نقاط تبرعات ستوزّع في ميدان الشهداء عند المداخل المخصصة للمواطنين.

وتلقى مستخدمي شبكة لبيانا للاتصالات رسالة نصية تدعو للتبرع.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

وأعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش في مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي شاووش أوغلو في أنقرة أن الحكومة ستقدم 50 مليون دولار أمريكي كدفعة أولى للحكومة التركية كمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.