القطراني يبحث مع عميد بلدية المرج الإجراءات الاحترازية لمواجهة الزلازل

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني مع عميد بلدية المرج وليد صلهوب ما تعرضت له مدينة المرج من هزات أرضية والاستعدادات لمواجهتها من خلال توفير المخزون الغذائي وتجهيز أماكن تخييم مناسبة صحية وآمنة بالإضافة الى توفير مستشفى ميداني وسيارات إسعاف.

وناقش اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي الإجراءات الاحترازية اللازمة كحملات التوعية، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بالمدينة لمعرفة المناطق التي توجد بها مباني قديمة قد تكون أكثر عرضة للخطر في حال حدوث أي هزة أرضية.

من جهته اكد القطراني بأنه قد تم تشكيل غرفة طوارئ مهمتها وضع الترتيبات اللازمة التي من شأنها المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وأخذ الحيطة والحذر والتأهب لأي هزات أخرى ، مضيفاً بأن الحكومة الليبية من خلال غرفة الطوارئ المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ستقوم بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة وأنها على استعداد تام لدعم بلدية المرج لمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية .