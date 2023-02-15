أبوزريبة يأمر بتجاوز عراقيل المصالحة بِمدينة مرزق

تمَّ صباح اليوم الأربعاء عقد اِجتماع بين رَئيس ديوان وزارة الداخلية في حكومة باشاغا، بِالمنطقة الجنوبية “عبدالسلام الشريف” وَمُدير مُديريِّة أمن سبها “أسامة عويدان” وَعدد مِن الأعيان.

وخصص الاجتماع لِمُناقشة أهم النقاط التي تُودي إلى نجاح المصالحة بيّن قبيلة التبو وَالأهالي بِمدينة مرزق، وَبحث الصعُوبات وَالعراقيل التي تُواجه ملف المُصالحة.

ويأتي اللقاء تنفيذاً لِتَعليمات وَزير الداخلية “عصام أبوزريبة” بِشأنْ البدء لسير فِي خُطة المصالحة بِمدينة مرزق.