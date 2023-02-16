سقوط عصابة عميد مسلاتة.. تورط في سرقة سيارات الليبيين والتجارة في السلاح

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، عن القبض على عصابة تخصصت في سرقة سيارات المواطنين ببلدية مسلاتة يتزعمها عميد البلدية.

وأوضح الجهاز، أنه تمكن من ضبط العصابة بعد تحصله على معلومات دقيقة عن وجود إحدى السيارات المسروقة بمدينة مسلاتة، وداهمت عناصره المكان، فضبطت به أكثر من 20 سيارة مسروقة والعديد من الأسلحة والذخائر.

ولفت الجهاز إلى أنه ضبط أيضاً لوحات معدنية لسيارات مسروقة مُسبقاً، وماكينة استخراج مفاتيح لتلك السيارات، والعديد من البطاقات الشخصية وكتيبات السيارات، لافتاً إلى أنه قبض على 3 أشخاص من ضمن العصابة المطلوبة.

ونشر الجهاز صوراً للسيارات وطالب المواطنين ممن يتعرفون على سياراتهم بالتوجه بما يثبت ملكيتها لمقر جهاز الردع لتسلمها.

كما أعلن الجهاز عن العثور على العديد من البطاقات الشخصية ورخص القيادة أثناء ضبط عصابة سرقة السيارات بمسلاتة.

ونشر الجهاز صور البطاقات الشخصية ورخص القيادة عبر حسابه بموقع فيسبوك وطالب المواطنين من يتعرف على التوجه لمركز الشرطة لاستلامها.

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