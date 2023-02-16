شكشك يناقش مع رئيس البريقة لتسويق النفط إجراءات تحديد احتياجات الدولة من الوقود

الوطن| رصد

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومدراء الإدارات المختصة مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، إبراهيم أبو بريدعة، إجراءات الشركة في تحديد احتياجات الدولة من الوقود، في ظل تزايد الطلب وارتفاع مؤشرات التوريد في السنوات الأخيرة.

وبحث الطرفان خلال لقاء اليوم، صعوبة تقدير الاحتياج في ظل عدم السيطرة على عمليات التهريب والافتقار لسياسة واضحة للحد من الاستهلاك، إذ أشار أبو بريدعة، إلى الإجراء المعمول به حالياً في تحديد الاحتياج السنوي، هو احتساب معدل الاستهلاك للعام الماضي، بالإضافة إلى معامل ثابت للنمو.

وأكّد شكشك ضرورة تحديد الكميات المتوقعة بنحو دقيق، بما يتناسب مع الحتياج الحقيقي وتنظيم ملف تزويد كبار المستهلكين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة للحد من ظاهرة التهريب، والإسراع في إحالة عقود منظومات التتبع لضمان مراقبة مسار التوزيع والحد من إهدار الوقود وتسريبه خارج الحدود.