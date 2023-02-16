القطراني وعميد بلدية المرج يبحثان الاستعدادات لمواجهة الهزات الأرضية

أخبار ليبيا 24

بحث، نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، مع عميد بلدية المرج، وليد صلهوب، بتوسع ما تعرضت له مدينة المرج من هزات أرضية ومدى الاستعدادات لمواجهتها في حال تكررت.

وقالت الحكومة، إن الجانبان ناقشا توفير المخزون الغذائي وتجهيز أماكن تخييم مناسبة صحية وآمنة بالإضافة الى توفير مستشفى ميداني وسيارات إسعاف في حال حدوث زلزال.

وأضافت، أنه تمت مناقشة الإجراءات الاحترازية اللازمة كحملات التوعية، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بالمدينة لمعرفة المناطق التي توجد بها مباني قديمة، قد تكون أكثر عرضة للخطر في حال حدوث أي هزة أرضية.

وقالت، إن القطراني أكد بأنه قد تم تشكيل غرفة طوارئ برئاسته مختصة بمدينة المرج وما تعرضت له من هزات أرضية وكيفية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها.

وشعر سكان المرج فجر الأربعاء بهزة أرضية جديدة أقوى من الهزات السابقة التي حدث الأيام الماضية.

وأضافت الحكومة، أن القطراني أكد أن غرفة الطوارئ المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ستقوم بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة وأنها على استعداد تام لدعم بلدية المرج لمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية.