من بريطانيا وألمانيا.. باثيلي يوجه نداءً لإنجاز الانتخابات هذا العام

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي أنه أجرى اليوم في برلين مشاورات مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك حول الوضع السياسي والأمني ​​في ليبيا.

وقال باثيلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “طالبنا المؤسسات الليبية بالتركيز على التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 2023، وحثثنا المجتمع الدولي على توحيد كلمته في دعم تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات شرعية“.

وذكر باثيلي أنه التقى يوم أمس الثلاثاء، بمسؤولين بريطانيين عن الملف الليبي، مؤكدًا أنهم وجهوا نداءً مشتركًا للجهات الفاعلة الليبية لتسريع الاستعدادات للانتخابات في عام 2023.