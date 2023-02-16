“القطراني” يبحث سبل تطوير علاقات ليبيا مع دول العالم حول الأمن الغذائي

شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف “حسين القطراني” في اجتماعات الدورة الـ46 لمحافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتي افتتحت أعمالها بمقر منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بالعاصمة الإيطالية – روما.

وبحث “القطراني”، حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مع عدد من الوفود المشاركة سبل تطوير العلاقات بين ليبيا وباقي دول العالم، خاصةً فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وتقريب الفجوة بين العرض والطلب.

وعقب الاجتماع زار “القطراني” مقر البعثة الليبية بمنظمة (الفاو) للاطمئنان على سير العمل وحث العاملين لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وتشارك ليبيا برؤية حول مستقبل الأمن الغذائي، في ظل التطورات التي يشهدها العالم بحثا عن الحلول العاجلة وكذلك الخارطة على الأمد البعيد.