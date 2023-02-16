القطراني يبحث خلال اجتماع في روما للصندوق الدولي للتنمية الزراعية تطوير العلاقات مع ليبيا

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بحث، نائب رئيس حكومة الوحدة -وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف- حسين القطراني، في روما مع عدد من الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة الـ46 لمحافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، سبل تطوير العلاقات بين ليبيا وباقي دول العالم، فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

وعقب الاجتماع زار القطراني مقر البعثة الليبية بمنظمة (الفاو) للاطمئنان على سير العمل.

وشارك ليبيا خلال الاجتماع برؤية حول مستقبل الأمن الغذائي، في ظل التطورات التي يشهدها العالم، بحثا عن الحلول العاجلة، وكذلك الخارطة على الأمد البعيد.