رئيس نادي الزمالك يوجه شكراً للمشير خليفة حفتر والحكومة الليبية على حفاوة الاستقبال

الوطن| رصد

وجه رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، شكراً للقيادة العامة للقوات المسلحة، بقيادة المشير خليفة حفتر، والحكومة الليبية ونائب رئيس الوزراء علي القطراني، على حفاوة استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فور وصولها إلى ليبيا اليوم استعداداً لخوض مباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

أشكر القيادة العامة للقوات المسلحة والمشير خليفة حفتر والحكومة الليبية على حفاوة الاستقبال لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فور وصولها إلى بنغازي وهذا يعبّر عن علاقات

وأشاد منصور بالعلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصري والليبي.