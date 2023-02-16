النويري يناقش مع عدد من الأحزاب السياسية دورها الحزبي في تعزيز الحوار الوطني

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، رئيس رابطة الأحزاب في ليبيا جمعة القماطي وعدداً من أعضاء الرابطة الممثلين للأحزاب السياسية في البلاد.

وخلال اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب فرع طرابلس، ناقش المجتمعون عدداً من القضايا الوطنية والمستجدات السياسية، وكذلك دور الأحزاب والحياة الحزبية عموماً في تعزيز الحوار الوطني واتخاذه منهجاً لحل القضايا والأزمات السياسية، وضرورة دعم الأحزاب ونشاطاتها وأن تشارك الأحزاب في أي عملية انتخابية قادمة.

كما تمت مناقشة عدة مقترحات لحل الأزمة السياسية، والاتفاق على تضامن كل الأجسام السياسية الرسمية وغير الرسمية لإيجاد مخرج وحل دائم للأزمة يكون بقيادة ليبية خالصة، وبشكل ديمقراطي بنّاء يعزز الطابع الديمقراطي في الحياة السياسية ويرسخ الاستقرار في الدولة ويقوي مؤسساتها، وفق الناطق الرسمي للمجلس عبد الله بليحق.