ضبط أكبر تاجر أقراص مخدرة في شرق ليبيا

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أعلن، جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، اليوم الخميس، ضبط أكبر تاجر أقراص مخدرة ومؤثرة عقليا في شرق ليبيا.

وذكر الجهاز، أن التاجر صادر في حقه حكم غيابي “إعدام رميا بالرصاص” في قضايا جلب أقراص مخدرة من مصر إلى ليبيا.

وأفاد، أن القبض جاء إلحاقا إلى قضية سابقة بشأن ضبط سائق مرسيدس (فيتو) والذي يقوم بجلب الأقراص من مصر عبر الطريق (البري) منفذ أمساعد الحدودي، والتي بلغت الكمية المضبوطة (37600) قرص مخدر نوع (أرتان وابتريل)، إذ إنه هو مصدر هذه الاقراص.

وقال، تمت إحالته إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بنغازي.