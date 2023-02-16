“الداخلية الليبية” تعلن تركيب أجهزة حديثة لكشف الكحول بالدم وتحليل آثار المتفجرات والحرائق

الوطن|رصد

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية تركيب أجهزة حديثة ومعمل لتحليل المخدرات والسموم المتخصص في الكشف عن الكحُول في الدم (GC-HEAD SPACE).

وجاء ذلك بإشراف ميداني من وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم الذي تابع بنفسه المستجدات الكبيرة رفقة مدير إدارة المختبرات والأدلة الجنائية التابعَين لجهاز المباحث الجنائية العميد منير يوسف بالإضافة لعدد من القيادات الأمنية.

هذا وتم أيضًا تركيب جهاز لتحليل آثار المُتفجرات (LC) وجهاز (GC-MS) المتخصّص في الكشف عن آثار الحرائق، كما سيتم تركيب جهاز (RANDOX) للكشف عن المخدرات بعد تلقّي أعضاء جهاز المباحث الجنائية بنغازي لدورات تدريبية مكثفة في تشغيل الأجهزة والمعدات الخاصة بالمختبرات الجنائية؛ ليتم تسهيل الإجراءات الجنائية بين جهاز المباحث الجنائية وكافة الأجهزة الأمنية والنيابات العامة في المنطقة الشرقية.