رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار يجري زيارة لمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي

أجرى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي زيارة لمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

رئيس اللجنة، وخلال الزيارة، التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالهادي الصغير ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل.

وتجوّل رئيس اللجنة رفقة رئيس ديوان المجلس داخل مقر مجلس النواب بمبنى مجمع الدعوة الإسلامية وذلك للاطلاع على أعمال الصيانة التي تمت به وأعمال الصيانة لعدد من الطوابق المتبقية.