بوجناح: يجب الالتزام بـ”اللوائح” في التعامل مع المريض

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” مع مسؤولي عدد من المرافق الصحية داخل بلدية سرت الاحتياجات الصحية للمرضى، وسبل تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.

وقالت حكومة الوحدة في بيان اليوم الأربعاء إن بوجناح أكد حرص الوزارة على تلبية احتياجات كل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة دعمًا منها لبرنامج توطين العلاج بالداخل.

وبحسب البيان فإن بوجناح شدّد على ضرورة التقيّد بالنظم واللوائح المعمول بها في التعامل مع المريض وتلبية احتياجاته الصحية.