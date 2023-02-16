ديوان المحاسبة الليبي يبحث مع شركة “البريقة” إجراءات تحديد الاحتياج السنوي من المحروقات

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، ومدراء الإدارات المختصة بالديوان، اجتماع اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط و الغاز، إبراهيم أبوبريدعة.

وقال المكتب الإعلامي للديوان إن الاجتماع بحث إجراءات شركة البريقة في تحديد احتياجات الدولة من الوقود في ظل تزايد الطلب وارتفاع مؤشرات التوريد في السنوات الأخيرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة البريقة خلال اللقاء صعوبة تقدير الاحتياج المقدر في ظل عدم السيطرة على عمليات التهريب، والافتقار لسياسة واضحة للحد من الاستهلاك، مُشيراً إلى أن المعمول به حالياً في تحديد الاحتياج السنوي هو احتساب معدل استهلاك العام الماضي بالإضافة لمعامل ثابت للنمو.

من جانبه أكد رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة العمل على تحديد الكميات المتوقعة بشكل دقيق، بحيث يتناسب مع الاحتياج الحقيقي وتنظيم ملف تزويد كبار المستهلكين، بالإضافة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة للحد من ظاهرة التهريب، مع ضرورة الإسراع في إحالة عقود منظومات التتبع لضمان مراقبة مسار التوزيع والحد من إهدار الوقود وتسريبه خارج الحدود.

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كما شدّد على ضرورة التعاون مع لجان الديوان المكلفة بتقييم ملف المحروقات ومدها بالبيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز مهامها بالشكل المطلوب.