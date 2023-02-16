غرفة الطوارئ تبحث احتياجات بلدية المرج لمواجهة خطر الهزات الأرضية

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عقدت غرفة الطوارئ في بلدية المرج اجتماعها الأول برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي في الحكومة المنتهية لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي لدراسة مواجهة خطر حدوث هزات أرضية أخرى بالبلدية وتجهيزها بالإمكانات اللازمة.

وخُصص الإجتماع الذي عقد بحضور مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم، رئيس جهاز الدعم والطوارئ وتطوير الخدمات العلاجية، مدير عام جهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي مدى استعداد البلدية لمواجهة خطر حدوث هزات أرضية أخرى بالبلدية و احتياجات البلدية وتجهيزها بكافة الإمكانيات والإمدادات الطبية استعدادا لحدوث أي هزات أرضية أقوى.