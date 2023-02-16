النويري يؤكد دعمه للمجلس القومي للمرأة

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بمقر ديوان مجلس النواب فرع طرابلس وبحضور عضو مجلس النواب بالخير الشعاب رئيس المكاتب والإدارات والفروع للمجلس القومي للمرأة الليبية فرع المنطقة الغربية مفيدة خليل وعدد من مدراء الإدارات التابعة لها.

وبارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب تأسيس المجلس القومي للمرأة الليبية وأبدى استعداده لدعم المجلس القومي لخدمة المرأة الليبية.

ومن جانبها قدمت مفيدة خليل الشكر للنائب الأول كما قدمت درعاً تذكارياً تقديراً و تكريمًا له لدعمه للمجلس ولدور المرأة في المجتمع .