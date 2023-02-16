أمريكا تشجّع “الكونغو برازافيل” على جهود الوساطة في ليبيا

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رحب سفير الولايات المتحدة الأميركية في برازافيل، يوجين يونغ بالوساطة التي قادها رئيس الكونغو دينيس نغيسو، في سياق جهود تسوية الصراع في ليبيا.

وقال السفير الأميركي في برازفيل في تصريحات صحفية، بعد لقاء مع رئيس الدولة الكونغولية، إنهما ناقشا القضايا الدولية والقارية والإقليمية والثنائية.

وأثنى يوجين يونغ على العمل الذي قام نغيسو رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن الأزمة في ليبيا من أجل تحقيق المصالحة،واصفًا اياها بالجيد، مؤكدًا أن حل الأزمة الليبية يهم واشنطن وبرازافيل والاتحاد الأفريقي.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي كان قد كلّف الرئيس الكونغولي بقيادة جهود المصالحة مع جميع الأطراف في ليبيا وخارجها، حيث صرح في وقت سابق بأن الجميع لهم مصلحة في إيجاد مخرج للأزمة، سواء كانت أوروبا التي تريد السيطرة على تدفقات الهجرة أو أفريقيا التي تشهد صعود الجهاديين.