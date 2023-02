عميد بلدية المرج: الهزة التي تعرضت لها المدينة هي الثالثة خلال الأسبوعين الماضيين

ليبيا – أكد عميد بلدية المرج وليد صهلوب أن المدينة تعرضت لهزة أرضية الأربعاء شعر بها أغلب سكان المدينة، واستمرت لمدة 10 ثوانٍ.

صلهوب وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، نوه إلى عدم وقوع أضرار بشرية أو مادية، مشيرًا إلى أن الهزة هي الثالثة خلال الأسبوعين الماضيين.

ولفت النظر إلى أن المجلس اتخذ التدابير اللازمة لأي طارئ قد يحدث.

صلهوب ختم: “لم نتخذ أي قرار بشأن إيقاف الدراسة والحياة طبيعية داخل المدينة”.

