الناظوري يبحث ملف “رواتب التقاعد” لمنتسبي القوات المسلحة

الوطن|رصد

عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري الأربعاء اجتماع خصص لمناقشة مسودة القانون الخاص بالخصومات التقاعدية لمنتسبي القوات المسلحة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة كل من مدير إدارة الحسابات العسكرية الفريق عطيه الشريف ورئيس الهئية العامة للقضاء العسكري اللواء محمد السنوسي، ومساعد رئيس الأركان العامة اللواء أحمد بوشنيف، ومدير إدارة التقاعد العسكري الأستاذ سالم زوبي ومدير إدارة التفتيش والتسجيل بإدارة التقاعد العسكري الناجي المرتضي، بالإضافة برئيس قسم الدراسة والتمويل بإدارة التقاعد العسكري عادل الجريدي.

وناقش الاجتماع المسودة القانونية بشأن دفع نسبة الخصومات التقاعدية المترتبة على وزارة المالية، بالإضافة لمناقشة الخصومات التقاعدية بناء على القرار رقم 441 لسنة 2014 والخاص بمرتبات القوات المسلحة.

وتابع الاجتماع إجراءات منتسبي القوات المسلحة المتعلقة بحقوقهم التقاعدية وتذليل كل الصعوبات أمام الإدارات المختصة لتحقيق ذلك، كما ناقش الاجتماع آليات إحالة الخصومات التقاعدية بين إدارة الحسابات العسكرية وإدارة التقاعد العسكري.