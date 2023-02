ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التبكالي إن وظيفة السفارات في العالم تمثيل الدولة ورعاية مواطنيها.

التكبالي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أشار إلى أن السفارةالليبية بتونس تعامل المرضى الليبيين بفوقية مقيتة نتيجة تعيين الجهلة، على حد تعبيره.

Shares

The post التكبالي: السفارة الليبية بتونس تعامل المرضى الليبيين بفوقية مقيتة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية