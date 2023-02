ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في مقر ديوان مجلس النواب فرع طرابلس رئيس رابطة الأحزاب في ليبيا جمعة القماطي وعدد من أعضاء الرابطة الممثلين للأحزاب السياسية في البلاد.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أغلب القضايا الوطنية والمستجدات السياسية، وكذلك دور الأحزاب والحياة الحزبية عموماً في تعزيز الحوار الوطني واتخاذه منهجاً لحل القضايا والأزمات السياسية، وضرورة دعم الأحزاب ونشاطاتها وأن تشارك الأحزاب في أي عملية انتخابية قادمة.

وناقش المجتمعون عدة مقترحات لحل الأزمة السياسية والاتفاق على تضامن كافة الأجسام السياسية الرسمية وغير الرسمية لإيجاد مخرج وحل دائم للأزمة يكون بقيادة ليبية خالصة وبشكل ديمقراطي بناء يعزز الطابع الديمقراطي في الحياة السياسية ويرسخ الاستقرار في الدولة ويقوي مؤسساتها.

Shares

The post النويري يبحث مع القماطي دور الأحزاب السياسية في تعزيز الحوار الوطني first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية