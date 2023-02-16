النيابة العامة في البيضاء تأمر بالتحفظ على 300 قطعة أثرية كانت بحوزة أحد الأشخاص

أخبار ليبيا 24

قال مكتب النائب العام إن النيابة العامة في البيضاء أمرت بالتحفظ على 300 قطعة أثرية كانت بحوزة أحد الأشخاص، ومضت في طلب بقية الإجراءات.

وأفاد المكتب، أن المحامي العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، اضطلع بمسؤولية الإشراف على أعمال التحقُّق من مشروعية حيازة القطع.

وأضاف، أن المحامي العام استدلَّ من واقع نتائج إجراءات جمع الأدلة؛ على انتفاء مشروعية حيازة الآثار المنقولة؛ فطلب إنفاذ التدابير الاحتياطية الرامية إلى استعادتها.

وقال المكتب، إن بامتثال الضابطة القضائية لتعليمات النيابة العامة، تم ضبط وإحضار الحائز؛ والوصول إلى القطع الفنية التي تحت يده؛ فتبين أنها تعود للفترة الإغريقية، وما بعدها.

وقال إن النيابة العامة أمرت بالتحفظ عليها؛ ومضت في طلب بقية الإجراءات.