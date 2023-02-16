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مختار يتدارس مع شبكة الأحزاب الليبية أدوارها التشريعية والانتخابية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى ناجي مختار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري وعدد من أعضاء المجلس بممثلين عن شبكة الأحزاب الليبية.

بيان صحفي صدر عن مجلس الدولة الاستشاري اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن الشبكة مؤلفة من من أحزاب الجبهة والتغيير والعدالة والبناء والتكنوقراط وأخرى.

ووفقا للبيان تباحث الجانبان حول دور الأحزاب ومشاركتها في العملية السياسية بداية من التشريع وصولا إلى المشاركة في العملية الانتخابية.

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صحيفة المرصد الليبية

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